Împuşcături la Mangalia. Două persoane au ajuns la spital

12:00

Fragmentul muzical va fi prezentat în seara de gală a festivalului, în interpretarea unor artişti precum Loredana, Lucian Ionescu, Mara Captaru, Bianca Popescu, Vlad Nicolici şi alţii. Li se vor alătura, la sfârşitul acestui moment, cei 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare Cerbul de Aur 2019. "We Will Rock You", cu fragmente din memorabilele melodii "We will rock you", "I want to break free", "Somebody to love", "Killer queen", "I want it all", "Kind of magic", "Who wants to...