Tren de marfă, deraiat în județul Suceava. Traficul spre Putna este blocat

Laura Cosoi este acum o mamă și o soție fericită. Are o carieră de succes și căsnicia pe care și-a dorit-o întotdeauna. Însă, puțini sunt cei care știu despre problemele pe care vedeta le-a avut cu depresia. „Nu am dormit o noapte și o zi și când am ajuns după-amiază în București, l-am rugat pe […]