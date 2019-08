ATENȚIONARE din partea seismologilor! Un cutremur mare urmează să vină

16:30

Karmen Minune a publicat prima fotografie cu chipul fetiței sale. Imaginea cu micuța Sofia a strâns aproape 50.000 de aprecieri din partea fanilor. Karmen Minune trăiește o poveste de dragoste ca-n filme cu Bogdan Căplescu. Cei doi au devenit soț și soție la sfârșitul lunii iunie, iar în urmă cu aproape două săptămâni artista a […] The post Karmen Minune a publicat prima fotografie cu chipul fetiței sale appeared first on Cancan.ro.