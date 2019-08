Surpriză de proporții la ”Insula Iubirii”! Ispitele Maria Ilioiu și Ionuț Gojman au plecat acasă: ”E greu să fii aici!”

22:30

La 19 ani, Alex Pop şi-a pierdut mama. A aflat la telefon că artista de muzică populară, Anamaria Pop, a murit în drum spre evenimentul la care era aşteptată să cânte. Băiatul a fost chemat la locul accidentului să adune lucrurile mamei din maşină: "Era cea mai frumoasă femeie. Am avut senzaţia că ea încă se mai afla în casă, îi mai simţeam mirosul. Am închis ferestrele şi am început să plâng", povestește Alex.