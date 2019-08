Un polițist din New York acuzat că a ucis un afroamerican a fost concediat. Ultimele cuvinte ale bărbatului: „Nu pot să respir” / VIDEO

Polițistul acuzat că l-ar fi asfixiat pe afroamericanul Eric Garner, care a murit în 2014 în timpul unei arestări în forță în New York, a fost concediat după cinci ani de la incident. Anunțul a fost făcut, luni, de șeful Poliției din orașul american. James O'Neill, șeful Poliției din New York, a declarat că a […] Post-ul Un polițist din New York acuzat că a ucis un afroamerican a fost concediat. Ultimele cuvinte ale bărbatului: „Nu pot să respir” / VIDEO apare prima dată în Libertatea.

