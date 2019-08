EFEMERIDE ASTRONOMICE - 20 august

22:30

Mijlocaşul Tomas Soucek a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, înaintea meciului cu CFR, că Slavia Praga are şanse mai mari de a se califica în grupele Ligii Campionilor la fotbal decât formaţia ardeleană''Cred că avem cele mai mari şanse de calificare. Echipa noastră este mai puternică'', a afirmat Soucek, citat de site-ul oficial al clubului.''Am participat la ultimele două încercări ale Slaviei de a se califica în grupe şi cred că echipa de acum este cea mai puternică. Suntem împreună de mul timp şi am reuşit multe lucruri bune. Consider că avem cele mai mari şanse la calificare şi vom încerca să o obţinem'', a subliniat Soucek.''Champions League este ultima piesă pe care o pot adăuga la acest puzzle de când sunt la Slavia. Eu, în fiecare sezon şi în fiecare an, îmi But stabilesc obiective mai înalte. Nu e numai vorba de a ajunge în grupele Champions League, vrem să mergem cât mai departe posibil în fiecare competiţie'', a mai spus fotbalistul ceh.Soucek a menţionat că ''toţi jucătorii au urmărit meciurile dintre CFR şi Celtic''.''Poate ne aşteptam ca Celtic să fie un pic mai puternică la meciul său de acasă, dar CFR Cluj ne-a surprins pe toţi. Le-am urmărit toate meciurile, din tururile preliminare anterioare, şi au arătat o calitate foarte înaltă. Au meritat calificarea în play-off, iar jucătorii şi-au demonstrat clasa'', a completat Soucek.La rândul său, antrenorul secund Zdenek Houstecky afirma la sosirea la Cluj-Napoca: ''Am urmărit meciul dintre CFR Cluj şi Celtic. Echipa gazdă (CFR) are jucători de calitate şi cu multă experienţă, de la 5 până la 30 de meciuri în Champions League. E o echipă foarte bine echipată din punct de vedere tehnic şi puternică atunci când are mingea. Sunt doar doi români titular, restul fiind fotbalişti din America de Sud sau Africa, un mix de jucători cu abilităţi tehnice''.Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, marţi, de la ora 22:00, pe teren propriu, formaţia Slavia Praga, într-o partidă contând pentru prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor.Formaţia cehă, la care joacă românii Alexandru Băluţă şi Nicolae Stanciu, nu a pierdut în cele şase meciuri disputate de-a lungul timpului cu echipe din România (două victorii, patru egaluri).AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: slavia.cz Citeşte şi: Fotbal: Dan Petrescu (CFR Cluj) - Slavia Praga e marea favorită, va fi foarte greu să nu primim gol