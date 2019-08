Eroul care a cărat Marea Unire în geantă, la -40 de grade, dat cu parafină pe față. Mormântul îi este zguduit, zilnic, de tren!

07:40

Pielea trebuie ingrijita in permanenta, insa in timpul verii, adultii trebuie sa ii acorde o importanta deosebita, mai ales atunci cand se expun la soare, pentru a evita arsurile. Acestea sunt extrem de comune in sezonul estival cand, din dorinta de a obtine un bronz frumos, multi oameni petrec mult prea mult timp la soare, fara a-si aplica niciun fel de protectie.