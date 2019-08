Crimele din Caracal. Mesajul care schimbă totul: ”La ora 2:00, când s-a aflat potențialul autor, victima nu mai era în viață”

20:10

Actorul Dwayne Johnson s-a căsătorit duminică, în Hawaii, cu cântăreaţa Lauren Hashian, cu care are o relaţie din anul 2006 şi doi copii, Jasmine, născută în 2015, şi Tiana, în 2018. Anunţul a fost făcut de „The Rock", aşa cum este supranumit, pe contul său de Instagram, unde a publicat şi o fotografie.