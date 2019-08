Doi turişti au furat 40 de kilograme de nisip de pe o plajă şi acum riscă şase ani de închisoare

08:00

‘Casă” pentru mulţi oameni fără adăpost au fost reţelele de canalizare din centrul Capitalei. Ziua şi noaptea vedeai cum prin gurile de canal din zona Gării de Nord îşi fac apariţia oameni. Unii bătrâni, alţii tineri cu copii în braţe. Murdari, mulţi drogaţi şi bolnavi, ei trăiesc în canalele pe lângă care trecem noi. “De 17 ani stau aici, mi-a murit şi mama, mi-a murit şi tata. Am lucrat şi în piaţă cât am putut dar nu s-a mai putut, la revedere. Dorm pe canal, de ce, mai ales că am şi handicap...