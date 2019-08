A murit mama Irinei Pavlenco. Fusese diagnosticată cu tumoră pe creier

21:50

Bărbatul din Câmpulung Muscel, cercetat pentru pornografie infantilă, instigare la pornografie infantilă, instigare la viol şi şantaj după ce ar fi obligat mai multe tinere să întreţină relaţii sexuale cu el,păcălindu-le iniţial că e un actor,apoi prezentându-se ca regizorul acestuia,a fost arestat. Magistrații Curții de Apel Galați au admis, luni, recursul formulat de DIICOT Brăila, […]