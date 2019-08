De când sunt împreună Alexandru Papadopol și Adriana Titieni? Actorii s-au îndrăgostit unul de celălalt în urmă cu un an!

Inimii nu-i poți comanda. Asta l-a făcut pe Alexandru Papadopol să plece de acasă și să rupă mariajul cu Ioana Ginghină. Actorul s-a îndrăgostit de o altă colegă de breaslă, Adriana Titieni, cu care a fost surprins sărutându-se zilele trecute. Apropiații ai celor doi susțin că idila lor are deja un an vechime! Papadopol a […] Post-ul De când sunt împreună Alexandru Papadopol și Adriana Titieni? Actorii s-au îndrăgostit unul de celălalt în urmă cu un an! apare prima dată în Libertatea.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea