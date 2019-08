CNAIR anunţă transport agabaritic pe ruta Sibiu – Gheorgheni în perioada 20-22 august

13:30

13:22 Procuror de caz: Atacatorul este sub tratament şi păzit. S-a extins urmărirea penală in rem • Bărbatul de la spitalul Săpoca care a ucis cinci pacienţi şi a rănit alţi opt cu un stativ de perfuzie este sub tratament şi păzit într-o cameră izolată, a anunţat procurorul de caz. Potrivit acestuia, s-a extins urmărirea penală in rem pentru neglijenţă în serviciu. „S-a dispus extinderea urmăririi penale in rem sub aspectul infracţiunilor de neglijenţă în serviciu şi ucidere din culpă, fapte în...