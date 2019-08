Roxana de la Puterea Dragostei și Turcu, în ipostaze tandre. Formează cel mai nou cuplu de la Kanal D

09:30

În ochii vecinilor, Gheorghe Dincă părea un om absolut normal, numai că realitatea tragică a contrazis părerea inițială. Spre surprinderea oamenilor din localitate, chiar în preajma lor s-au petrecut atrocități greu de descris, cel puțin două adolescente fiind ucise de cel căruia i se spune, acum, ”Monstrul din Caracal”. Daniela Dincă, fata criminalului, face cu […] The post Fiica lui Gheorghe Dincă a recunoscut tot: “Sunt fata unui criminal” appeared first on Cancan.ro.