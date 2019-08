Ce a făcut Mircea Lucescu în vestiarul FCSB? "Acum 25 de ani vedea cineva legătura lui Rapid? A văzut-o George Copos"

10:30

Simona Halep a răspuns unei acuzaţii care circulă pe reţelele de socializare în momentele sale mai puţin bune pe terenul de tenis. Românca a fost întrebată dacă a jucat vreodată la pariuri, iar aceasta a negat motivând că "trebuie să fii corect. Iar eu sunt foarte corectă". Halep se pregăteşte de US Open, care are loc între 26 august - 8 septembrie, dar şi-a făcut timp şi pentru a participa în cadrul unei emisiuni la TVR. Simona a luat atitudine în privinţa unui subiect sensibil şi a susţinut c...