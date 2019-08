Republica Moldova: Chişinăul îşi expune poziţia după readucerea în discuţie a Planului Kozak cu privire la Transnistria

16:10

Monica Simionescu, o tânără din PSD Mureş, a anunţat marţi că a început să adune semnăturile necesare înscrierii în cursa pentru alegerile prezidenţiale, arătând că nu îşi vede candidatura ca pe ceva îndreptat împotriva premierului Viorica Dăncilă, propusă pentru a candida de PSD, ci mai degrabă ca o posibilitate de a-şi realiza proiectul în care crede, de a readuce societatea în armonie cu natura.Monica Simionescu are 40 de ani, a absolvit Ştiinţe Politice la Universitatea 'Babeş-Bolyai' din Cluj-Napoca, are un masterat în Diplomaţie şi Politică Externă, Relaţii Internaţionale, la Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu şi a absolvit Dreptul la Universitatea 'Petru Maior' din Târgu Mureş."Faptul că îmi doresc să candidez nu este o acţiune îndreptată împotriva doamnei Dăncilă (...). Partidul se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu acesta este modul de abordare, nu asta este pentru mine arta guvernării. Politica, pentru mine, este cea mai frumoasă artă, arta guvernării. Eu am şi propus o altă doctrină decât social-democraţia, doctrina Terra, care are în centrul ei meritocraţia (...). Îmi doresc ca, pentru prima dată, alegătorii să aibă posibilitatea să dea un vot 'pentru', să aibă o opţiune de normalitate, pentru că eu cred că doar împreună putem contribui la schimbarea în bine a lumii în care trăim. Sunt membru PSD din 2013, am activat în cadrul partidului, am făcut muncă de voluntariat. De asemenea, am supus spre aprobare un proiect - 'Să creştem sănătos, împreună, pământeni!' -, care a fost aprobat după nouă luni", a declarat, pentru AGERPRES, Monica Simionescu.Ea a arătat că în clipurile electorale pe care le-a lansat în mediul online nu doreşte decât să arate oamenilor cine este cu adevărat şi nicidecum să expună alegătorilor o imagine falsă despre ea, aşa cum fac politicienii în general."Dacă voi ajunge să candidez - dacă reuşesc să adun cele 200.0000 de semnături -, nu doresc să îmi creez o imagine falsă. Eu doar îmi doresc ca proiectul meu de suflet să devină un proiect de ţară", a mai declarat Monica Simionescu.Educaţia, care aduce bune maniere şi cei şapte ani de acasă, protejarea mediului, reciclarea deşeurilor, împăduriri şi renunţarea la plastic se numără printre proiectele sale, dar şi dezvoltarea personală şi sănătatea, cu tot ce implică acestea, educaţia financiară a populaţiei, educaţia juridică, încurajarea actelor de caritate.Cât despre o posibilă excludere a sa din PSD ca urmare a începerii demersurilor pentru a candida la Preşedinţie, Monica Simionescu a precizat că nu o va deranja."Dacă vor să mă excludă, să fie sănătoşi! Nu am nimic de pierdut. Cu sau fără ei sunt aceeaşi persoană şi nu am nevoie de nicio funcţie de a spune ceea ce socotesc corect", a precizat Monica Simionescu. AGERPRES/(A - autor: Dorina Matiş, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)