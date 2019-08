Donad Trump a devenit bunic pentru a zecea oară: ”Îi urăm bun venit pe lume Carolinei Dorothy Trump”

11:40

De luni, 26 august, Primăria Capitalei va începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe străzile orașului, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanți ai Poliției Locale București. Ridicarea, transportul și depozitarea unui Logan (pe o zi) ajunge la 500 de lei. Municipalitatea a stabilit data de la care se va începe ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. „Începem ridicarea mașinilor […]