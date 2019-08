Caz șocant în Vaslui! O fată violată de tatăl vitreg a fost lăsată de polițiști să locuiască în aceeași casă cu agresorul

11:40

Adrian Titieni este profund afectat după ce a văzut imaginile în care fosta nevastă se sărută cu Alex Papadopol. Marele actor s-a destăinuit unor apropiați, care au dezvăluit ce se întâmplă acum în sufletul lui. Nemulțumită de gesturile fostului partener de viață este și Ioana Ginghină, mai ales că totul se întâmplă la scurt timp […] The post Cum a reacționat Adrian Titieni după ce și-a văzut fosta nevastă sărutându-se cu Alex Papadopol appeared first on Cancan.ro.