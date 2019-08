Mesaje de La Mulți Ani – cele mai frumoase urări pentru cei dragi

14:00

Bărbatul care a ucis cinci pacienţi şi a rănit alţi opt cu un stativ de perfuzie la spitalul Săpoca este sub tratament şi păzit într-o cameră izolată. A fost începută și urmărirea penală in rem pentru neglijenţă în serviciu, acuzații care vizează activitatea personalului medical. „S-a dispus extinderea urmăririi penale in rem sub aspectul infracţiunilor