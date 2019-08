Accident cu cinci victime în județul Tulcea!

14:30

În urmă cu un an și jumătate, actrița Adriana Titieni făcea declarații despre mariajul cu actorul Adrian Titieni. Adriana Titieni se iubește cu actorul Alexandru Papadopol, fostul soț al Ioanei Ginghină. Despre Adriana Titieni s-a aflat că ar fi divorțat în urmă cu un an și jumătate de actorul Adriani Titieni, împreună cu care are […] Post-ul Ce spunea Adriana Titieni, iubita lui Alexandru Papadopol, despre mariajul ei cu Adrian Titieni, în urmă cu un an și jumătate apare prima dată în Libertatea.