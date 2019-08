Florin Salam rupe tăcerea după un tratament în secret la Viena! Video-declarații în exclusivitate

12:40

Veste tristă în lumea tenisului! Jucătoarea Amanda Anisimova este în doliu, după ce și-a găsit tatăl mort în casă. În urmă cu puțin timp, sportiva de 17 ani şi-a anunţat retragerea de la ultimul turneu de Mare Şlem al anului, US Open. Tenismena Amanda Anisimova, în doliu. Și-a găsit tatăl mort în casă Decizia a […] The post Tenismena Amanda Anisimova, în doliu. Și-a găsit tatăl mort în casă și şi-a anunţat retragerea de la US Open appeared first on Cancan.ro.