Agresorul de la Spitalul din Săpoca nu a putut fi audiat, pentru că a intrat din nou în sevraj

17:00

Un bărbat a fost lovit de tren în Iași, sub pasajul Alexandru cel Bun din oraș. El a scăpat cu viață și a fost transportat în stare gravă la spital. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a încercat marți să traverseze calea ferată pe sub pasajul rutier Alexandru cel Bun din Iași. El a […] Post-ul Bărbat lovit de tren sub pasajul Alexandru cel Bun din Iași. A ajuns în stare gravă la spital apare prima dată în Libertatea.