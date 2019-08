APOEL - AJAX // liveSCORE ACUM » Răzvan Marin e titular! Echipele de start + cote

16:40

Carlos Ramos, arbitrul de scaun care a oficiat finala de la US Open 2018 dintre Serena Williams (37 de ani, 8 WTA) și Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA), scor 2-6, 4-6 nu va conduce niciun meci al surorilor Williams la ediția din 2019 de la US Open. US Open, al patrulea turneu de Mare Șlem al anului, se desfășoară în perioada 26 august - 10 septembrie!Arbitrul va fi prezent la US Open și va oficia partide, exceptându-le pe cele ale Serenei și ale lui Venus Williams. ...