Un tânăr de 25 de ani din Medgidia s-a autoincendiat în propria mașină. Motivul este halucinant

17:40

Președintele american Donald Trump a devenit bunic pentru a zecea oară, după ce Lara Trump, soția fiului său Eric, a născut o fetiță, potrivit france24.com. “@LaraLeaTrump și cu mine suntem încântați să îi urăm bun venit pe lume Carolinei Dorothy Trump. Deja te iubim!”, este mesajul pe care l-a publicat ful președintelui S.U.A, pe Twitter, […] The post Donad Trump a devenit bunic pentru a zecea oară: ”Îi urăm bun venit pe lume Carolinei Dorothy Trump” appeared first on Cancan.ro.