A ieșit la plimbare cu un Ferrari cu o femeie dezbrăcată pe capotă

09:00

A fost făcut public numele următorului film din seria James Bond și data la care acesta va fi lansat în Europa și America. Noua peliculă cu agentul 007 are un nume oficial. Anunțul a fost făcut pe Twitter. Astfel, noul film din seria James Bond se va numi "No time to die". Filmul va avea […]