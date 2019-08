ANM: urmează trei zile periculoase în România! Pragul critic, depăşit! Evitaţi deplasările

22:10

Președintele american Donald Trump a declarat, la scurt timp după ce l-a primit la Casa Albă pe președintele Klaus Iohannis, că SUA au o relație bună cu România, iar în America trăiește o comunitate mare de români, care este apreciată. Întrebat de jurnaliști, la oportunitățile de imagini de la începutul întâlnirii, dacă va veni în […] The post Donald Trump s-a întâlnit cu Klaus Iohannis. Președintele american a fost întrebat de vizele pentru români appeared first on Cancan.ro.