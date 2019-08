Bulgarii şi românii, pe ultimele locuri în UE la rezervarea online a vacanţelor

11:00

În lipsa unui acord cu concurentul lor Sony pentru a produce viitoare filme cu Spider-Man, studiourile Marvel au decis să se retragă din proiect pentru a se concentra pe alte francize cu supereroi, au informat marţi site-uri de specialitate din SUA, citate de AFP.Marvel, cumpărat în 2009 de grupul Disney, deţine drepturile asupra a numeroşi supereroi de benzi desenate creaţi de Stan Lee (Avengers, Black Panther, etc.) şi are acum acces şi la cei aflaţi în proprietatea Fox (X-Men în special), studiouri cumpărate recent de Disney.Sony deţine însă drepturile cinematografice asupra lui Spider-Man. Timp de decenii, Omul-Păianjen a fost în centrul benzilor desenate pe care Marvel şi-a construit imperiul.În plus, Spider-Man este unul dintre cei mai de succes supereroi din industria cinematografică, anul trecut filmul de animaţie "Spider-Man: New Generation" fiind recompensat cu un Oscar.A fost nevoie de un acord istoric şi confidenţial în 2015 între Sony şi Marvel pentru a permite lui Spider-Man să se integreze în universul Marvel (în total cinci filme, printre care "Spider-Man: Homecoming" din 2017 şi "Spider-Man: Far From Home" în această vară).În pofida succesului financiar şi de critică al acestor filme în care tânărul Tom Holland l-a interpretat pe celebrul personaj în costum roşu şi albastru, cei doi giganţi de la Hollywood nu au găsit un teren comun pentru a-şi continua parteneriatul, au afirmat site-uri de specialitate.Conform site-ului Deadline, aflat la originea informaţiilor, Disney a cerut Sony să poată finanţa în continuare filmele cu Spider-Man viitoare pentru a obţine în schimb o cotă mai mare din venituri, însă Sony a refuzat, dorind să menţină condiţiile actualului parteneriat.Două filme cu Omul-Păianjen sunt încă în proiect, cu Tom Holland în rolul principal, în regia lui John Watts, care ar trebui să fie produse fără Marvel şi preşedintele său, Kevin Feige."Spider-Man: Far From Home" a devenit recent cel mai mare succes financiar al Sony, devansând "Skyfall", cel de-al 23-lea film James Bond, cu peste 1 miliard de dolari încasaţi la nivel mondial.