Şase copii, prinşi de poliţişti când cerşeau la Costineşti; ei au fost duşi într-un centru al DGASPC

Liviu Vârciu, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor revedea în această toamnă, în noul sezon Te cunosc de undeva! alături de prietenul său Andrei Ștefănescu, spune că nici acum, la a patra participare în show, nu se poate obișnui cu lentilele de contact. În schimb, nu-l deranjează să poarte rochii sau pantofi cu toc, atunci când joacă în travesti. “De mic am fost îmbracat în rochițe, pentru că mama și-a dorit o fetiță. Așa că nu mă deranjează nici hainele femeiești, nici pantofii cu toc. În schimb, am avut probleme cu ochii de când m-am născut, pentru că am avut canalele lacrimale înfundate. Am rămas cu această sensibilitate și de aceea îmi este foarte greu să port lentilele de contact”, explică el.