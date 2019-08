Crocodilul lui Fidel Castro a atacat un bătrân la o petrecere desfăşurată în Suedia

11:20

Cei de la Lego au oferit primele imagini ale setului care va fi disponibil începând de pe 1 septembrie. Cunoscutele personaje sunt plasate în cafeneaua din serial, fiind reprodus spaţiul principal al localului inclusiv canapeaua galbenă şi fotoliul cafeniu, masa şi două scaune. How you doin’? • Toy manufacturer Lego will release a Central Perk-themed set inspired by the New York coffee shop that served as the hub of Chandler, Ross, Rachel, Monica, Phoebe, and Joey in the American television sitc...