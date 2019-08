Fotbal: Antrenorul Jurgen Klopp şi-ar putea încheia cariera în 2022

14:40

"Joacă la greu" este motto-ul MagiCamp, singura tabără de copii cu afecţiuni oncologice din ţară, locul în care sute de pici regăsesc bucuria unei copilării ca la carte - cu joacă, cu afecţiune, cu drame, cu iubiri şi iar cu joacă.Mulţi dintre copii, până la prima vizită în tabără, nu au cunoscut decât rutina casă-spital-casă. Şi dintre ei, mulţi nici nu au cine ştie ce casă."Cei mai mulţi dintre ei vin din nişte locuri în care, noi acum facem caravane şi mergem la ei acasă, pur şi simplu cade casa pe ei. Când ne-am dat seama de asta, a apărut şi proiectul MagicBox. Sunt companii care ne spun: 'Eu nu am bani, dar pot să îţi dau din ce produc, că e ulei, că e zahăr, că sunt haine'. Am pornit cu 17 colete, trimiteam aceste colete către familii în fiecare lună, şi am ajuns acum la 250 de colete", a explicat Melania Medeleanu, unul dintre fondatorii taberei. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOTabăra MagiCamp a fost inaugurată în 2014. La prima ediţie, 32 de copii aflaţi sub tratament cu citostatice au intrat pe poarta unei case aflate la poalele unui deal din judeţul Dâmboviţa. Era prima tabără MagiCamp. După trei tentative nereuşite de a contracta o pensiune, organizatorii taberei au transformat casa părinţilor într-un loc în care copiii cu cancer să poată uita pentru o săptămână de boală şi să revină la copilărie pur şi simplu."În primul an din tabără, în 2014, aveam voluntari prietenii noştri. 'Tu cât poţi să stai? Eu, două zile. Eu pot trei. Eu pot o săptămână. Eu pot două'. După care, poveştile care s-au spus în tabăra asta au fost împrăştiate cu asemenea viteză de copii printre alţi copii în spitale, de voluntari printre prietenii lor, încât oamenii au început să ne sune: 'Vreau şi eu, vreau şi eu'. Cum s-a creat comunitatea asta? Pur şi simplu, oamenii au înţeles că este un spaţiu special şi că toţi vrem să fim parte din ceva care e frumos şi care are tot sensul din lume", a povestit Melania Medeleanu despre ritmul în care a crescut proiectul.Fără voluntari, de altfel tabăra nu ar putea funcţiona. Ei sunt cei care fac rotiţele mecanismului să se învârtă. De la organizarea meselor până la activităţile de joacă, de la terapie, la distracţie sub supraveghere medicală, voluntarii MagiCamp mişună încontinuu printre copiii care, an de an, s-au înmulţit: 84 de copii, în 2015, 180 în 2016, 220 în 2017, 270 în 2018 şi tot atâţia în acest an. La fel au crescut şi s-au diversificat şi activităţile pentru copii. Au apărut două parcuri de aventură, o piscină, tir cu arcul, pictură, căţărat, tiroliană, teatru. Din când în când, tabăra primeşte noi prieteni. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOOlive şi Yoyo sunt doi clovni terapeutici care au ajuns la MagiCamp prin Ambasada Israelului în România. Ei fac parte dintr-o asociaţie din Israel, Dream Doctors, care activează în peste 30 de centre medicale şi spitale. Sunt clovni care au studii de specialitate în terapie şi în lucrul cu copiii. Sunt integraţi în staff-ul spitalelor şi ajută copiii să depăşească momentele grele ale bolii, ale tratamentului sau ale pierderii cuiva drag. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO"Ca ambasador, stau toată ziua în birou la ambasadă. Am zis: Vrem să facem ceva diferit, să vedem cum să facem lumea în care trăim mai bună! Aşa am luat această iniţiativă. Am auzit foarte mult despre MagiCamp, l-am cunoscut pe Vlad Voiculescu şi am zis că vreau să vin să fiu parte din această iniţiativă care se cheamă MagiCamp, cel puţin pentru o zi. Aşa că am luat pe toată echipa mea de la ambasadă, pe toţi diplomaţii şi pe alţi oameni care lucrează la noi şi am venit aici. Scopul principal este să aducem zâmbetul pe feţele copiilor", a declarat David Saranga, ambasadorul statului Israel în România, după o zi petrecută alături de copiii de la MagiCamp. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOMagiCamp a devenit doar o parte din proiectul dedicat copiilor cu afecţiuni grave. Taberei de vară pentru afecţiuni oncologice din Dâmboviţa i s-au adăugat alte două proiecte, Connectiv, tabăra pentru copiii care au suferit arsuri grave, şi BlueCAMP, taberele pentru copiii care au pierdut pe cineva drag.În paralel, organizatorii au încă două proiecte complementare. Magic Box contribuie la suplinirea lipsurilor de acasă ale micuţilor şi acoperă o parte din nevoile uzuale ale unui copil şi ale familiei sale, de la haine, la hrană sau chiar adăpost. MagicHOME oferă familiilor cu copii diagnosticaţi cu cancer sau cu alte afecţiuni grave o casă aproape de spitalul în care primesc tratamentul.Mulţi dintre copii sunt din provincie, au nevoie ca familiile lor să fie aproape, au nevoie să locuiască pur şi simplu undeva între curele de citostatice, iar MagicHOME oferă confortul unei case, nu al unui salon de spital. Locuinţele MagicHOME există deja în Bucureşti, Cluj şi Viena.AGERPRES/(AS - editor: Mihuţ Năstăsache, editor online: Andreea Lăzăroiu) Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO