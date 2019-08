Vecinul și fostul angajat al lui Gheorghe Dincă rupe tăcerea: Soția sa era la Caracal în luna mai

14:50

Tanarul de 32 de ani, mutilat in atacul feroce, a fost adus cu elicopterul la spitalul Floreasca din Bucuresti, cu arsuri cumplite pe 75 la suta din corp, iar doctorii se gandesc sa-i amputeze un picior ca sa-i salveze viata.A ajuns leguma dupa s-a nimerit in fata individului cu apucaturi demente. Sapte sticle incendiare au facut prapad - iar printre victime e si mama tânărului Alin, internata si ea in spital cu arsuri groaznice la maini. Vecinii povestesc cu ochii inlacrimati cum biata femeie -...