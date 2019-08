Liviu Vârciu, schimbare radicală de look. Fanii au rămas muți de uimire

09:50

Ancheta în cazul crimelor din Caracal deschide încă o pistă, personajul principal fiind chiar soția criminalului Gheorghe Dincă. Conform declarației făcute de Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, femeia ar ști mult mai multe decât spune, motiv pentru care ar trebui audiată de procurori. Femeia a revenit din Italia în casa soțului ei din Caracal la […]