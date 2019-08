Ion Țiriac are un nou pariu pentru tenisul românesc: „Are un forehand de nota 12, nu de 10!”

18:00

Mihai Bălașa (24 de ani) a vorbit în premieră despre plecarea de la FCSB la CS Universitatea Craiova. Cedat de Gigi Becali la Craiova, Mihai Bălașa (24 de ani) a debutat pentru olteni în remiza de la Botoșani, scor 1-1. Fundașul central a fost introdus pe teren la pauză, în locul lui Kelic. „Nu sunt chiar 100%, dar uşor, uşor o să fiu. Am venit de la Steaua, unde nu prea am jucat, sau am jucat foarte puţin, şi încă nu am ritm de joc. ...