Președintele T.A.T.A, Bogdan Drăghici, acuzat că ar fi violat și agresat sexual un minor, a fost arestat

14:10

După un conflict cu tatăl său, Adrian Lipan, un tânăr de 25 de ani din Medgidia – absolvent al Universităţii Maritime din Constanţa – s-a autoincendiat în mașina personală. Acum, el se află în stare gravă la Spitalul Județean Constanța. Înainte de a recurge la gestul extrem, Adrian Lipan a înregistrat live un mesaj pe […] The post Tatăl lui Adrian Lipan, tânărul care și-a dat foc în mașină, în Medgidia, mesaj incredibil, după tragedie: “Am crescut un șarpe, nu un copil!” appeared first on Cancan.ro.