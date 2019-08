SUA vor autoriza menţinerea migranţilor minori în centre de retenţie pe termen nelimitat

19:10

Preconizata vizită a ministrului rus al apărării, Serghei Şoigu, la 24 august în Republica Moldova, ocazie cu care are planificată o întrevedere cu omologul său moldovean Pavel Voicu, nu poate fi considerată oficială, a declarat miercuri premierul Maia Sandu într-o şedinţă de guvern, atrăgând atenţia că protocolul în privinţa acestei vizite nu a fost respectat, informează Radio Chişinău.Maia Sandu a cerut rechemarea la Chişinău pentru consultări a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguţă, pentru a explica cum a fost organizată această vizită fără a fi anunţat guvernul.Sandu a precizat că Serghei Şoigu poate veni în Republica Moldova ca persoană privată, dar atunci vizita nu are caracter oficial şi nu pot fi semnate niciun fel de acorduri. Pentru ca vizita sa să fie oficială, e nevoie de notificarea din timp a guvernului, în scris, stabilirea unei agende şi respectarea unui protocol diplomatic, a explicat premierul.La rândul său, ministrul moldovean al apărării Pavel Voicu a spus că ideea invitării omologului său rus la Chişinău, pentru care a fost criticat de Maia Sandu, i-a aparţinut de fapt preşedintelui Igor Dodon, potrivit postului de radio Europa Liberă."S-a înţeles că a fost invitat de ministrul apărării, dar el de fapt vine la invitaţia preşedintelui Republicii Moldova", a declarat Voicu, adăugând, potrivit Ziarului Naţional, că a aflat abia luni despre venirea lui Serghei Şoigu la Chişinău şi că a informat-o imediat pe şefa guvernului.Într-o conferinţă de presă, Voicu, fost consilier al lui Dodon, a spus că preşedintele moldovean l-a invitat pe Şoigu la Chişinău cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a eliberării Moldovei de fascism la 24 august 1944."În acest an se vor împlini 75 de ani de la eliberarea Moldovei de sub cotropitorii fascişti. Cu acest prilej, sub egida preşedintelui Republicii Moldova, se vor desfăşura mai multe evenimente comemorative şi culturale. Din câte am înţeles, Domnia Sa a invitat mai mulţi demnitari din ţările care au fost aliate la eliberare... Din câte cunosc, au fost respectate toate prevederile (protocolare), se ocupă preşedinţia', a explicat Voicu, citat de Ziarul Naţional.Ministrul apărării a calificat drept o "confuzie" declaraţiile făcute de Maia Sandu în şedinţa de guvern. "Poate că dânsa a înţeles că eu l-am invitat pe ministrul apărării al Federaţiei Ruse. Nu înţeleg de ce nu m-aş putea întâlni cu el', a adăugat Pavel Voicu.Guvernul moldovean a aprobat în şedinţa de miercuri un proiect de hotărâre care prevede declararea zilei de 23 august Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare, iar a zilelor de 23 si 24 august zile de doliu, cu arborarea în bernă a drapelului de stat.Potrivit proiectului, în ziua de 23 august, la ora 10.00, în semn de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare, guvernul va păstra un moment de reculegere, iar autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor organiza activităţi de comemorare.De asemenea, se recomandă instituţiei publice naţionale a audiovizualului "Compania Teleradio-Moldova' şi altor instituţii media să asigure difuzarea unor materiale consacrate evenimentului respectiv, cu anunţarea, la 23 august, ora 20:00, a unui moment de reculegere în memoria victimelor regimurilor totalitare şi autoritare."Prin aceasta condamnăm în mod ferm şi neechivoc toate crimele împotriva umanităţii şi încălcările grave ale drepturilor omului comise de toate regimurile totalitare şi autoritare. Din perspectiva victimelor nu contează care regim i-a lipsit de libertate, i-a torturat sau i-a ucis sau care a fost motivul, iar o zi a comemorării tuturor victimelor ar veni să unească societatea în jurul compasiunii, a înţelegerii şi a recunoaşterii suferinţelor tuturor victimelor şi membrilor familiilor acestora şi să asigure că cei care s-au opus activ acestor regimuri şi au luptat împotriva tiraniei şi oprimării nu vor fi uitaţi', a declarat Maia Sandu în şedinţa de guvern.Preşedintele Igor Dodon anunţase anterior o serie de ceremonii festive şi un "concert grandios' la 24 august, cu ocazia "celei de-a 75-a aniversări a eliberării Moldovei de sub ocupaţia fascistă'. AGERPRES/(AS-autor:Lilia Traci; editor: Sorin Popescu, editor online: Ady Ivaşcu)