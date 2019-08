Tenis: Nouă români s-au calificat în optimile turneului ITF de la Curtea de Argeş

20:40

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, anunţă, într-o postare pe Twitter, că a discutat cu negociatorul şef al Uniunii Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, despre importanţa protejării drepturilor cetăţenilor români, precum şi ai Uniunii Europene, care trăiesc în Marea Britanie. Engaging phone conversation w/#EU’s chief negotiator @MichelBarnier. Both shared the same view about the importance of common action #EU27 tgthr with chief negociator to defend and protect the rights of /citizens residing in UK.— George Ciamba (@geociamba) August 21, 2019 "Am avut o discuţie telefonică cu negociatorul şef Michel Barnier. Am împărtăşit acelaşi punct de vedere în ce priveşte importanţa unei acţiuni comune a celor 27 de state membre alături de negociatorul şef pentru a apăra şi proteja drepturile cetăţenilor UE/români care trăiesc în Marea Britanie", a fost mesajul său. AGERPRES/ (AS - autor: Irinela Vişan, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)