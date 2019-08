Ministrul de externe german cere Rusiei şi Ucrainei să se reunească pentru noi convorbiri de pace

22:10

Deschiderea oficială a celei de-a XVII-a ediţii a ProEtnica, cel mai mare festival interetnic din România, care reuneşte reprezentanţi ai tuturor minorităţilor recunoscute din ţară, a avut loc miercuri, în Cetatea Medievală Sighişoara, în prezenţa autorităţilor locale şi guvernamentale, precum şi a unui numeros public.Aproape 700 de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale recunoscute în România se reunesc, timp de cinci zile, în cadrul ediţiei a XVII-a "ProEtnica - Festival Intercultural Sighişoara", organizat de Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) Sighişoara, împreună cu Organizaţiile Minorităţilor Naţionale. AGERPRES este partener media la acest eveniment.Festivalul este sprijinit în acest an de Institutul Cultural Român, ce va avea şi un reprezentant care va participa la mai multe sesiuni din secţiunile "Agora dialogului intercultural" şi "Salonul Literar"."Salonul Literar" este o categorie nou introdusă de organizatori, în care scriitori ai minorităţilor naţionale, precum şi scriitori care scriu despre minorităţi îşi prezintă operele, organizează dezbateri, lecturi, prezentări, expoziţii, lansări de carte. "Agora dialogului intercultural" este o secţiune care cuprinde prelegeri, mese rotunde, simpozioane, teatru, expoziţii comune de artă cu lucrări ale artiştilor contemporani din rândul minorităţilor naţionale. Programul reuneşte atât meşteşugari, cât şi standuri de prezentare ale minorităţilor naţionale, ce pot fi vizitate zilnic, între orele 10,00 şi 18,00.Scena principală din Piaţa Cetăţii va fi de asemenea animată de peste 50 de ansambluri aparţinând tuturor minorităţilor naţionale din România, care vor evolua şi în spectacole interactive. Acestea vor oferi momente artistice de dans şi muzică inedite, care vor oferi adevărate demonstraţii de prietenie interculturală. Astfel, pe scenă vor urca toate cele 19 organizaţii ale minorităţilor naţionale de pe teritoriul ţării: albanezi, armeni, bulgari, croaţi, evrei, germani, greci, cehi, italieni, macedoneni, maghiari, polonezi, ruteni, romi, ruşi lipoveni, sârbi, slovaci, turci, tătari, ucraineni. Nu vor lipsi din program seara dedicată teatrului şi expoziţiile artiştilor contemporani aparţinând minorităţilor. De remarcat şi în acest an este prezenţa minorităţii naţionale a sorabilor din Germania, care dezvoltă latura internaţională a festivalului.Piaţa Muzeului din Sighişoara devine astfel, până luni, locul de amplasare a standurilor de carte, de prezentare a comunităţilor etnice sau a tradiţiilor meşteşugăreşti.Cei peste 15.000 de vizitatori estimaţi de organizatori vor avea parte de surprize plăcute. Între acestea se află seara grecească, din 22 august, care va fi încheiată cu un recital susţinut de Ionuţ Galani, iar sâmbătă seara va concerta Bucharest Klezmer Band împreună cu Maia Morgenstern.Evenimentul a fost deschis de primarul Sighişoarei, Ovidiu Mălăncrăvean, care a amintit că festivalul a devenit deja tradiţional atât pentru municipiul pe care îl conduce, cât şi pentru minorităţile din România. "Urmează cinci zile în care vom fi încântaţi de cei care vor participa la acest festival. Este vorba de 20 de comunităţi de etnii din ţara noastră, cu peste 600 de participanţi. Trebuie să-l felicit pe această cale pe organizatorul acestui eveniment, domnul Voker Reiter, pentru tot efortul pentru care îl depune pentru promovarea interculturalităţii în România", a spus edilul.Prezent la eveniment, europarlamentarul UDMR Vincze Lorant, preşedinte al Uniunii Federative a Naţionalităţilor Europene (FUEN), a calificat această ediţie a Festivalului ProEtnica ca fiind, ca în fiecare an, o adevărată sărbătoare în Cetatea Medievală a Sighişoarei, unde diferite culturi, diferite limbi, diferite dansuri se întâlnesc pe aceeaşi scenă şi oferă un spectacol încântător prin performanţa lor."Cred că este foarte important ca nu doar să participăm, să vizionăm aceste performanţe culturale şi artistice, ci să intrăm şi în dedesubturile vieţii de minoritar din România sau din Europa. Este important că un grup de studenţi vine aici an de an şi discută despre problematica protecţiei minorităţilor europene. (...) Este foarte important ca interacţiunea şi convieţuirea dintre minoritate şi majoritate să fie una excelentă în România", a spus eurodeputatul.Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale susţine şi în acest an ProEtnica, ca în fiecare an, a declarat reprezentanta instituţiei, Magdolna Grosu, care a transmis un mesaj din partea ministrului Daniel Breaz."Ministerul Culturii a fost de la început alături de organizatorii acestui eveniment, a sprijinit acest festival, pentru că obiectivele sale sunt dialogul între culturi, conservarea şi promovarea identităţilor minorităţilor naţionale. (...) Aceste comunităţi ale minorităţilor naţionale au fost creatori de cultură în trecut şi sunt creatori de cultură, iar acest fapt este extrem de evident aici, prin spectacolele de calitate, participări prestigioase, lansări de carte, expoziţii. Cu un secol în urmă, locuitorii Sighişoarei au construit această cetate unică şi inegalabilă, de o mare valoare şi frumuseţe, care dăinuie şi acum. Face parte din patrimoniul mondial, atrage vizitatori din toată lumea. În acest cadru este construit Festivalul Intercultural ProEtnica, care s-a dovedit a fi o amplă construcţie nobilă, a devenit un fenomen, un model de bună practică în domeniul multiculturalităţii, al diversităţii culturale. Ceea ce se întâmplă aici nu se reduce la perioada evenimentului, trăieşte mai departe în inimile participanţilor şi devine totodată o sursă de inspiraţie. Prin dăruirea şi profesionalismul jurnaliştilor prezenţi aici, ajunge şi la cei care nu au putut fi prezenţi, contribuind la o mai bună cunoaştere a istoriei şi a valorilor culturale, a respectului reciproc", a afirmat Magdolna Grosu.ICR este onorat să fie alături de ProEtnica şi la această ediţie, a declarat Miruna Olteanu, director în cadrul institutului. "Parteneriatul nostru are menirea de a susţine manifestările ce presupun dialog intercultural şi interacţiune artistică, precum şi de a prezenta misiunea ICR. (...) Trebuie să învăţăm să ne comunicăm valorile naţionale prin detaliile tradiţiilor, prin emoţiile artelor şi prin repere morale, reperele unei istorii ale coabitării paşnice într-o lume a iureşului. De aceea, vreme de cinci zile ne vom bucura împreună şi vom înţelege ce înseamnă prietenia interculturală", a spus Miruna Olteanu.Au trecut 19 ani de când s-au pus bazele organizării primei ediţii a Festivalului Intercultural ProEtnica - care doreşte să fie mai mult decât un simplu festival - iar în cele 16 ediţii de până acum au participat deja generaţii de tineri din partea etniilor din România, a subliniat organizatorul festivalului, Volker Reiter, director al Centrului Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara."Peste 600 de reprezentanţi din partea tuturor etniilor din România vor participa la evenimentul de la Sighişoara şi în acest an. Proiectul are alături 60 de parteneri instituţionali. (...) 60 de instituţii cărora trebuie să le mulţumim şi fără de care organizarea acestui festival ar fi fost imposibilă. Speranţa noastră este că în cei 19 ani ProEtnica a avut efecte în societate, deoarece doreşte să fie mai mult decât un simplu festival la care vii, te distrezi şi 'hai, pa'. ProEtnica doreşte să fie o adevărată sărbătoare, un moment festiv pentru viaţa omului, care deschide şi schimbă suflete, care schimbă mentalităţi în societate şi care generează tradiţii noi. Aşadar, ProEtnica doreşte să fie un instrument care ajunge să creeze o convieţuire paşnică între etnii în societatea de azi şi de mâine", a subliniat oficialul festivalului.Un mesaj de susţinere a fost adresat la festivitatea de deschidere de Meto Novak, delegat al Ministerului pentru Ştiinţă, Cercetare şi Cultură al Landului Brandenburg şi reprezentant al minorităţii sorabilor din Germania, precum şi de Cornelia Hemmann, reprezentant al Institutului pentru Relaţii Externe din Stuttgart, coordonator regional pentru România, Serbia şi Ungaria. "Este o oportunitate să fim din nou împreună în acest decor fantastic", a spus Meto Novak, care a participat şi la alte ediţii ale ProEtnica.Festivitatea de deschidere a început cu un spectacol susţinut de trupa de dansuri a Forumului Democrat German din Sighişoara şi fost urmată de dezbaterea-panel "Protecţia Minorităţilor Naţionale - instrument al dezvoltării paşnice în Europa".Ansamblul de dansuri albaneze Serenada al Asociaţiei Liga Albanezilor din România a adus în prima seară, pe scena festivalului ProEtnica, ritmurile arhaice din vechea Ilirie.Au mai susţinut spectacole Asociaţia Macedonenilor din România, 'Sonte", Uniunea Culturală a Rutenilor din România, Ansamblul artistic 'Lastivocica' - Dărmăneşti, Suceava, Uniunea Polonezilor din România, Ansamblul muntenilor polonezi 'Solonczanka' Soloneţu Nou, Suceava, Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România, Ansamblul folcloric 'Lipka' - Valea Cerului, Bihor, Uniunea Democrată Turcă din România - Ansamblul 'Filizler' din Medgidia, Constanţa.Proiectul este implementat în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de parteneri cu aport financiar, precum şi de Guvern, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în calitate de finanţator.De asemenea, proiectul se bucură de sprijinul Ambasadei Germaniei în România, Ministerului pentru Ştiinţă, Cercetare şi Cultură al Landului Brandenburg al Republicii Federale Germania, Institutului Cultural Român, Municipiului Sighişoara, FUEN (Federal Union of European Nationalities), Institutului pentru Relaţii externe din Stuttgart (Institut fur Auslandsbeziehungen Stuttgart), Asociaţiei Divers şi PEN România.Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret şi ProEtnica - Festival Intercultural Sighişoara sunt parteneri în două proiecte culturale importante: Interkultural 2019, organizat de Institutul pentru Relaţii externe din Stuttgart (ifa Stuttgart), în perioada 18 - 23 august şi Academia Interculturală de Vară "ProEtnica", organizat de Asociaţia Divers, în perioada 19 - 26 august. 