Sibiu: Aproape 500 de liceeni din ţară, cazaţi gratis în căminele ULBS ca să testeze viaţa de student

01:20

Un nou documentar de lungmetraj despre Dolly Parton va dezvălui viaţa artistei dincolo de luminile scenei, a anunţat BBC, potrivit Press Association.Filmul, intitulat provizoriu ''Dolly's Country'', îşi propune să arate viaţa reală a cântăreţei americane în spatele statutului de celebritate.Parton îi va ghida pe privitori într-o călătorie muzicală printre cele mai importante hituri ale sale, precum ''The Bridge'', ''I Will Always Love You'' şi ''9 to 5'', arătând locul acestora în ansamblul carierei sale de 50 de ani.Documentarul include înregistrări de la aniversarea a 50 de ani de la primul concert al cântăreţei în cadrul Grand Ole Opry, din Nashville - patria muzicii country -, precum şi filmarea originală a spectacolului, dar şi concertul susţinut la festivalul Glastonbury, în 2014.Pelicula va cuprinde istorisiri despre artistă din partea cântăreţei Kylie Minogue, actriţelor Jane Fonda şi Lily Tomlin, producătorului Danny Nozell, cântăreţului Charley Pride, cantautorilor Mac Davis şi Chris Stapleton, printre alţii."Trebuie să fii curajos, trebuie să poţi să te distanţezi de tine, iar eu mereu am spus... că dorinţa mea de a face ceva a fost mai mare decât frica de acel lucru...", spune Parton în film despre viaţa şi cariera sa."Mi-am iubit viaţa şi a fost dificil, şi mi-am plătit datoriile şi mi-am însuşit nişte lecţii dure, dar nu aş fi procedat diferit", a mai spus artista."Dolly Parton este o legendă vie şi sunt încântat că ne-a acordat din timpul ei pentru a face acest film incredibil pentru BBC Two'', a declarat Jan Younghusband, directorul departamentului muzical în cadrul BBC.Documentarul va fi difuzat pe BBC Two în cadrul unei serii mai ample de producţii dedicate muzicii country la diferite canale din reţeaua BBC. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Ana Bîgu, editor online: Simona Aruştei)