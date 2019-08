Bărbat suspectat că a spart sediul Poliţiei Cornu a fost prins

Surse apropiate anchetei au declarat, corespondentului MEDIAFAX, că bărbatul suspectat că a spart sediul Poliţiei din Cornu are 32 de ani şi este localnic. Acesta ar fi intrat prin efracţie în sediul Poliţiei din Cornu, în noaptea de luni spre marţi, de unde a furat mai multe componente IT care erau sub sechestru fiind corpuri delicte într-un dosar penal. Sursele citate au precizat că bărbatul este cercetat într-un dosar de înşelăciune după ce ar fi vândut bilete false la Neversea şi Untold....

