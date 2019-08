Alexandru Cumpănașu lansează noi acuzații: ”Voi muri cu ei de gât!”

19:20

Un deținut din Penitenciarul Aiud a contestat o decizie a magistraților, prin care i-a fost respinsă cererea de schimbare a meniului pe care îl primea în închisoare. Judecătorul a considerat că cererea nu este justificată, pentru că nu se bazează pe motive religioase. Potrivit sentinței publicate de Tribunalul Alba, deținutul a susținut că este discriminat […]