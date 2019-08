Ce se schimbă pentru pensionari de la 1 septembrie. Pensiile cresc cu 15%, iar indemnizația socială pentru pensionari se majorează cu 64 de lei și ajunge la 704 lei

08:10

Celebra trupă The Prodigy s-a întors în studioul de înregistrări pentru prima oară de la moareta lui Keith Flint. Keith Flint, solistul trupei britanice The Prodigy, a fost găsit mort în data de 4 martie a acestui an. Acesta s-a sinucis la vârsta de 49 de ani. La cinci luni de la dispariția acestuia, membrii […] Post-ul Trupa The Prodigy s-a întors în studioul de înregistrări pentru prima oară de la moartea solistului Keith Flint apare prima dată în Libertatea.