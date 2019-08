O femeie i-a salvat viața unui bărbat care voia să se arunce de pe un pod

11:30

Daniella Pick, soția Quentin Tarantino, este însărcinată pentru prima oară. Anunțul a fost făcut de reprezentantul cineastului american. Regizorul filmului „Once Upon a Time... In Hollywood" urmează să devină tată. Soția sa, cântăreața israeliană Daniella Pick, este însărcinată, a precizat Katherine Rowe, purtătorul de cuvânt al lui Quentin Tarantino, conform agenției Associated Press.