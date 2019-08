Volei feminin: Vişan (FRV) - Ne dorim ca naţionala să treacă de faza grupelor la CE şi tragem speranţe chiar la sferturi

13:30

* Jucătoarea română de tenis Mihaela Buzărnescu a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la New York, Bronx Open, dotat cu premii totale în valoare de 250.000 dolari, fiind învinsă în trei seturi, 1-6, 6-3, 6-3, de rusoaica Ana Blinkova, într-o partidă disputată miercuri.* Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) a dat publicităţii lista arbitrilor care vor oficia la turneul final al Cupei Mondiale Under 17, care va avea loc în această toamnă în Brazilia, pe care figurează şi o brigadă din România, compusă din centralul Istvan Kovacs şi tuşierii Vasile Marinescu şi Mihai Artene.* Peste 300 de persoane s-au înscris în cele şase concursuri de triatlon care se vor desfăşura în acest sfârşit de săptămână, la Tulcea, în cadrul unei noi ediţii a Rowmania Delta Triathlon, se arată într-o informare a Federaţiei Române de Triatlon (FRTRI).* Tenismanul francez Benoit Paire, principalul favorit al turneului ATP de la Winston-Salem (SUA), s-a calificat în sferturile de finală ale acestei competiţii, dotată cu premii totale în valoare de 717.955 dolari, învingându-l în trei seturi, 3-6, 7-6 (7/2), 6-3, pe compatriotul său Ugo Humbert, cap de serie numărul 15.* Echipa franceză de fotbal Paris Saint-Germain a refuzat o ofertă importantă înaintată de clubul spaniol Real Madrid pentru transferul brazilianului Neymar, asigură cotidianul sportiv L'Equipe în ediţia sa de joi.* Echipele Boca Juniors şi Flamengo Rio de Janeiro au luat o opţiune importantă pentru calificarea în semifinalele celei mai importante competiţii inter-cluburi din America de Sud, Copa Libertadores, graţie victoriilor obţinute miercuri, în prima manşă a sferturilor de finală.* Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a vorbit, într-un interviu difuzat miercuri de televiziunea portugheză, despre rivalitatea "sănătoasă" de mulţi ani cu Lionel Messi şi a declarat că "admiră mult cariera" fotbalistului argentinian, relatează AFP.* Davide Zappacosta, fundaşul italian al clubului Chelsea Londra, a fost împrumutat la AS Roma, a anunţat, miercuri, clubul de fotbal din Serie A, citat de AFP.* Ludwig Francillette, fundaşul echipei AS Quetigny, din Divizia a 6-a a campionatului francez de fotbal, a fost recrutat de clubul englez Newcastle, a anunţat clubul din Premier League, citat de AFP.* Argentinianul Lionel Messi, atacantul campioanei en titre FC Barcelona, accidentat la pulpa piciorului de pe data de 5 august, a revenit la antrenamentul colectiv miercuri, în timp ce clubul catalan, învins în meciul de debut al sezonului la Bilbao de Athletic (0-1), va întâlni duminică Betis Sevilla, în etapa a 2-a din la Liga, informează AFP.* Chen Xuyuan a fost ales în funcţia de preşedinte al Federaţiei chineze de fotbal, a anunţat, joi, agenţia de presă Xinhua. În vârstă de 63 de ani, Chen Xuyuan este fostul preşedinte al Shanghai International Port Group (SIPG), societatea care controlează portul din Shanghai şi, de asemenea, proprietarul clubului Shanghai SIPG din Super Liga chineză de fotbal.* Echipa feminină a clubului brazilian Corinthians Sao Paulo a stabilit miercuri seara un nou record mondial în fotbal (masculin şi feminin), obţinând a 28-a victorie consecutivă în toate competiţiile, anunţă FIFA pe site-ul său oficial.* Atacantul grec Konstantinos Mitroglou, aflat sub contract cu echipa franceză Olympique Marseille, a fost împrumutat până la sfârşitul acestui sezon formaţiei olandeze PSV Eindhoven, informează presa sportivă din Hexagon.* Tânăra atletă rusă Margarita Plavunova, în vârstă de 25 ani, multiplă campioană regională, a încetat din viaţă în timpul unui antrenament, în districtul Morşanski din regiunea Tambov (Rusia), informează presa rusă, citată de cotidianul sportiv AS.* Ciclistul german John Degenkolb, care a concurat începând din 2017 sub culorile formaţiei Trek-Segafredo, a semnat un contract pe două sezoane cu echipa belgiană Lotto Soudal, informează cotidianul L'Equipe.AGERPRES (AS/editor: Mihai Dragomir, editor online: Simona Aruştei)