GSP LIVE // Poveste ireală! Jucătorii au pariat pe înfrângerea propriei echipe, apoi antrenorul a schimbat rezultatul „blatului” » Care a fost deznodământul

Arbitrul de scaun Carlos Ramos nu va fi delegat la meciurile surorilor Williams de la actuala ediție a US Open. Tragerea la sorți a tabloului de la US Open are loc astăzi, de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Spaniolul Ramos și Serena Williams au avut un conflict deschis în finala ediției trecute a Marelui Șlem de la New York, pierdută de Serena în fața lui Naomi Osaka, scor 2-6, 4-6. ...