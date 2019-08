Maramureș: Trei răniți, dintre care unul grav,după impactul între două mașini.Trafic blocat pe DN 1C

10:40

Dacă în primele trei partide programate în manșa tur a Champions League nu s-au marcat decât două goluri, în schimb ultimele trei dueluri programate în această fază a competiției au fosst extremm de spectaculoase, marcându-se în total 10 goluri. Cea mai clară victorie a fost obținută de cei de la Olympiakos Pireu pe teren propriu […] The post Spectacol total în ultimele trei meciuri din play-off-ul Champions League! appeared first on Cancan.ro.