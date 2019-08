STS vrea să cumpere echipamente de stocare în valoare de 7,8 milioane euro

16:30

Antrenorul echipei de fotbal CSM Poli Iaşi, Mihai Teja, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi, chiar dacă au câştigat în acest început de campionat partidele cu FCSB şi Dinamo, nu au realizat încă nimic, el precizând că aceştia trebuie să fie foarte atenţi în meciul de vineri cu Chindia Târgovişte, o formaţie care a pus probleme tuturor adversarilor întâlniţi până acum."Am văzut echipa Chindiei, joacă un fotbal bun, au pus probleme foarte mari tuturor formaţiilor împotriva cărora au jucat până acum. Poate rezultate nu au avut în acest debut de sezon, dar jocul lor a fost unul bun. Chiar îl felicit pe Viorel Moldovan, a făcut o echipă bună la Târgovişte cu care a şi promovat în Liga I. De aceea vreau să fim foarte atenţi. Noi ne gândim doar la victorie, mai ales că jucăm acasă. Venim după un parcurs bun, dar nu trebuie să fim euforici pentru că încă nu am realizat nimic. Am câştigat cu FCSB şi Dinamo, dar la sfârşit se trage linie", a spus Teja.Acesta a menţionat că în acest moment are o singură problemă de lot: "Indisponibil este Marius Chelaru, el a simţit ceva la genunchi şi a făcut un RMN, iar în cursul zilei de astăzi vom afla exact ce are".Mihai Teja a precizat că este mult prea devreme să se vorbească despre calificarea în play-off-ul Ligii I. "Eu nu am primit oferte în ultimul timp. Eu am contract cu Poli Iaşi un an şi vreau să îmi fac treaba aici. Mă simt bine aici deocamdată. Nu e o problemă să prelungim când se încheie. Aici sunt băieţi cuminţi, e un grup bun care munceşte. Îmi face plăcere să lucrez cu ei. Suntem modeşti şi încercăm să câştigăm fiecare meci. Nu am luat o opţiune pentru play-off. Eu am trecut prin atâtea... am jucat doar 6 meciuri, nu am făcut nimic. Băieţii au demonstrat că sunt la acelaşi nivel cu FCSB sau Dinamo, dar pentru noi e important să fim la sfârşit în play-off", a afirmat el.Tehnicianul încă aşteaptă jucători pentru a-şi întări lotul. "Mai vin jucători. În special sub 21 de ani, sigur vor veni. Şi probabil că şi alţi doi jucători pe anumite posturi", a explicat Mihai Teja.Prezent la conferinţa de presă, fundaşul Andrei Radu a declarat la rândul său că rezultatele bune din ultima perioadă au venit ca urmare a grupului unit care s-a format la CSM Poli Iaşi."Sunt convins că mâine ne va aştepta un meci foarte greu. Chindia este o echipă bună, a demonstrat asta în campionat. Noi încercăm să facem un joc cât mai bun şi să câştigăm cele trei puncte. Atmosfera e foarte bună la echipă după aceste rezultate pozitive. Avem un grup foarte bun, cu jucători de caracter, iar asta contează foarte mult. Suntem o familie, prin aceste lucruri am reuşit să obţinem rezultate. Eu am fost primit foarte bine. Am venit aici cu inima deschisă şi îmi doresc să obţinem cât mai multe performanţe împreună", a precizat Radu.Echipa de fotbal CSM Poli Iaşi întâlneşte, vineri, de la ora 18:00, pe teren propriu, formaţia Chindia Târgovişte, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a a Ligii I.AGERPRES (V-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)