Ștefania, o adolescentă de 15 ani, din Neamț a dispărut! Poliția este în alertă

10:40

Oana Radu este îngenuncheată de suferință și se roagă încontinuu pentru ca Dumnezeu să facă o minune și să-i dăruiască iubitului ei o nouă șansă la viață. Aflat pe patul de spital cu arsuri extrem de grave, Mihai Alin Suflea se zbate între viață și moarte, iar medicii sunt foarte rezervați în privința lui. Cântăreața […] The post Oana Radu, îngenuncheată de suferință: “Doctorii sunt foarte rezervați în ceea ce privește șansa lui la viață” appeared first on Cancan.ro.