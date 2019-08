Bistrița: Două fete rănite după ce au fost lovite de o mașină, pe marginea drumului. Șoferul a fugit

11:50

Misterioasa "femeie în roșu", cea care a văzut-o pentru ultima oară pe Luiza Melencu, tânăra care a dispărut de mai bine de 4 luni, a fost identificată și va fi audiată de procurori. "Femeia în roșu" a apărut, alături de Luiza Melencu, pe camerele de supraveghere – în ziua dispariției Luizei-, iar anchetatorii vor încerca […]