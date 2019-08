TRAGERE LA SORȚI US OPEN // Novak Djokovic și Roger Federer se pot revedea în semifinale! Nadal are un traseu mediu + cu cine joacă Marius Copil

16:00

Ilie Năstase și John McEnroe au fost protagoniștii celui mai controversat meci din istoria US Open, scrie New York Times într-un articol care prefațează competiția din acest an. Tragerea la sorți a tabloului de la US Open are loc astăzi, de la 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Întâlnirea a avut loc în In 1979, pe Louis Armstrong Stadium, și s-a soldat cu victoria americanului, scor 6-4, 4-6, 6-3 6-2. ...