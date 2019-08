Maria Ghiorghiu, previziune înfiorătoare pentru români. “Era cumplit! Vedeam cum două…”

13:10

Mexicanul Celso Piña, o legendă a muzicii cumbia, supranumit și "rebelul acordeonului", a murit la vârsta de 66 de ani, în urma unui infarct, în locuința sa din Monterrey, potrivit Reuters. Informația despre decesul muzicianului, miercuri, a fost făcută publică de casa sa de discuri, La Tuna Group. Celebru pentru mixarea stilului cumbia cu alte