Moscova publică protocolul secret al pactului Ribbentrop-Molotov, care divizează în continuare opinia publică rusă

20:30

Tema minorităţilor naţionale este insuficient studiată în şcolile din România, a afirmat joi prof. Radu Carp, preşedintele Centrului de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea."Avem o deficienţă: minorităţile naţionale din România nu sunt studiate în şcolile din România aşa cum ar trebui să fie. (...) Cred că, din momentul în care se va studia mai bine problema minorităţilor, chestiunile legate de această temă vor deveni mult mai atractive. Deocamdată nu sunt, din cauze obiective", a declarat prof. Radu Carp, care a moderat dezbaterea cu tema "Dreptul la folosirea limbii materne a minorităţilor naţionale - studiu de caz Ucraina", în cadrul Academiei Interculturale de Vară "ProEtnica", organizată de Asociaţia "Divers", în perioada 19 - 26 august, ca parte a celei de-a XVII-a ediţii a Festivalului Intercultural ProEtnica, ce se desfăşoară la Sighişoara.El a amintit că Festivalul ProEtnica datează de la începutul anilor '90 şi are ca principal obiectiv promovarea diversităţii din România, inclusiv prin participarea minorităţilor, iar Academia de vară este consacrată tinerilor care sunt interesaţi de problematica minorităţilor. Mai mult, Radu Carp a evidenţiat că cea mai mare manifestare anuală consacrată minorităţilor din România nu este organizată de un partid politic sau de o anumită minoritate naţională."Aceasta este a treia ediţia în care festivalul este acompaniat de Academia Interculturală. Este vorba despre o şcoală de vară organizată în cadrul festivalului ca parte a sa, dar cu o participare diferită; participă tineri din foarte multe ţări din Europa şi sunt tratate teme care ţin de protecţia minorităţilor în Europa în momentul de faţă. Fiind la a treia ediţie, diversitatea prelegerilor a fost mult mai mare, participarea tinerilor a fost de asemenea mai numeroasă, proiectul începe să fie din ce în ce mai vizibil în peisajul românesc. Şi aş spune că este singura şcoală de vară care este dedicată integral problemei minorităţilor şi care nu este organizată de un partid politic sau de o minoritate naţională, ci este parte a festivalului ProEtnica. La ediţia din acest an au fost abordate teme foarte interesante, cum ar fi de exemplu situaţia sorbilor din Germania. Am avut o prezentare legată de ceea ce înseamnă activitate FUEN (Federal Union of European Nationalities), de asemenea, o prezentare legată de legea educaţiei în Ucraina şi poziţionarea minorităţilor faţă de această lege. (...) Urmează şi alte dezbateri care au ca obiect România sau alte ţări sau modelul european. Deci, deja este tradiţia, aş spune eu, de a integra pe lângă festival şi aceste dezbateri. (...) Peisajul este foarte divers. Prin intermediul centrului pe care îl conduc, am încercat să aducem expertiză, să aducem experţi din mai multe ţări europene, pentru a avea diversitate mai mare şi pentru a da mai multă intensitate proiectului. Sper că am reuşit", a precizat pentru AGERPRES Radu Carp.Academia Interculturală de Vară ProEetnica, ajunsă la cea de-a treia ediţie, s-a născut din mesele rotunde, discuţiile care au avut loc pe parcursul a 16 ediţii ale Festivalului Intercultural ProEtnica şi din dorinţa de a transmite mai departe ceea ce se prezintă la aceste mese rotunde şi tinerilor, a spus la rândul său Maria Korek, preşedintele Asociaţiei "Divers"."Astfel s-a născut această idee şi de la an la an se dezvoltă, ajungând la o participare internaţională. În acest an avem tineri din Republica Moldova, Bulgaria, Polonia, Germania şi din Grecia care se alătură celor din România. (...) În fiecare an a existat un interes mare, problema este modul în care ajunge informaţia - că există Academia Interculturală - către cei care sunt interesaţi de relaţiile interetnice, de multiculturalitate în general. Faţă de acum trei ani, numărul cursanţilor s-a dezvoltat. Dorim să ajungem însă la publicul larg, iar prezentările noastre sunt deschise tuturor celor care doresc să participe. (...) Pentru a înţelege de ce minorităţile şi-au păstrat identitatea şi îşi păstrează tradiţiile şi specificul cultural, ceea ce se vede pe scenă, trebuie să ştim că în spate există o parte care ţine de istorie comună pe teritoriile României şi pe care este bine să o înţelegem. Pe lângă faptul că ne încântă pe scenă, e bine să şi înţelegem, iar înţelegerea poate exista doar dacă discutăm despre asta", a spus Maria Korek.Tot joi a avut loc dezbaterea "Coabitarea în societăţi multietnice: Exemplul finlandez', moderată de prof. Emmanuel Acquah, de la Universitatea Abo Finnlanda.Deschiderea oficială a celei de-a XVII-a ediţii a ProEtnica, cel mai mare festival interetnic din România, care reuneşte reprezentanţi ai tuturor minorităţilor recunoscute din ţară, a avut loc miercuri, în Cetatea Medievală Sighişoara, în prezenţa autorităţilor locale şi guvernamentale, precum şi a unui numeros public.Aproape 700 de reprezentanţi ai minorităţilor naţionale recunoscute în România se reunesc, timp de cinci zile, în cadrul ediţiei a XVII-a "ProEtnica - Festival Intercultural Sighişoara", organizat de Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret (ibz) Sighişoara, împreună cu Organizaţiile Minorităţilor Naţionale. AGERPRES este partener media la acest eveniment.Festivalul este sprijinit în acest an de Institutul Cultural Român, ce are şi un reprezentant care participă la mai multe sesiuni din secţiunile "Agora dialogului intercultural" şi "Salonul Literar".Proiectul este implementat în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi Consiliul Judeţean Mureş, în calitate de parteneri cu aport financiar, precum şi de Guvern, prin Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în calitate de finanţator.De asemenea, proiectul se bucură de sprijinul Ambasadei Germaniei în România, Ministerului pentru Ştiinţă, Cercetare şi Cultură al Landului Brandenburg al Republicii Federale Germania, Institutului Cultural Român, Municipiului Sighişoara, FUEN (Federal Union of European Nationalities), Institutului pentru Relaţii externe din Stuttgart (Institut fur Auslandsbeziehungen Stuttgart), Asociaţiei Divers şi PEN România.Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret şi ProEtnica - Festival Intercultural Sighişoara sunt parteneri în două proiecte culturale importante: Interkultural 2019, organizat de Institutul pentru Relaţii externe din Stuttgart (ifa Stuttgart), în perioada 18 - 23 august şi Academia Interculturală de Vară "ProEtnica", organizat de Asociaţia Divers, în perioada 19 - 26 august. AGERPRES/(A-autor: Cătălina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dădârlat)